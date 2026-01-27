Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Raub mit Messer auf ein Oldenburger Bekleidungsgeschäft

Oldenburg (ots)

Heute Morgen gegen 09:20 Uhr kam es in Oldenburg auf der Alexanderstraße an der Einmündung zur Theodor-Pekol-Straße zu einer versuchten Raubstraftat zum Nachteil eines Bekleidungsgeschäfts. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen hat ein bislang unbekannter Mann den Verkaufsraum betreten und eine Mitarbeiterin an der Kasse unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Noch bevor es zu einer Übergabe von Bargeld kam, floh der Täter in unbekannte Richtung aus dem Geschäft.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 170 cm groß - schlanke Statur - schätzungsweise Mitte 20 - auffällig blasse Haut - bekleidet mit einer grau/schwarzen alten verwaschenen Hose und einer dunklen Jacke mit einer hellen Aufschrift auf dem Rücken

Es wird intensiv nach dem Täter gefahndet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441 7904115 zu melden. (106196)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell