Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Großer Polizeieinsatz an der Alexanderstraße in Oldenburg

Oldenburg (ots)

Heute Morgen kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an einem Hotel. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Alexanderstraße von Beginn an bis zur Humboldtstraße gesperrt. Gegen 08:00 Uhr meldete sich per Notruf ein 48-jähriger Mann und klagte über gesundheitliche Probleme. Aufgrund der unklaren Lage wurde neben einem Rettungswagen auch die Polizei entsandt.

Bei der ersten Kontaktaufnahme der Polizei mit dem Mann in einem Hotelzimmer hielt dieser ein Messer in der Hand. Ein Gespräch war nicht möglich, weshalb die Beamten von einer Bedrohung ausgingen und das Hotelzimmer verließen. Unter Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte der Mann schließlich gegen 11:30 Uhr wohlbehalten in Gewahrsam genommen werden. Eine Gefährdung für Andere bestand zu keinem Zeitpunkt.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Bedrohung eingeleitet. Derzeit wird geprüft, ob eine Unterbringung des Mannes in eine psychiatrische Einrichtung erforderlich ist.

