Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Steine von Brücke auf Autos geworfen, Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr warfen unbekannte Kinder von einer Fußgängerbrücke, welche über die Straße Im Emmertsgrund führt, mehrere Steine auf darunter fahrende Autos und beschädigten diese dadurch. Glücklicherweise wurde durch die Steine niemand verletzt. Die Kinder werden auf 12 bis 13 Jahre geschätzt, hatten schwarze Haare und waren dunkel gekleidet. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

