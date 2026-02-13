Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beim Einparken Gas und Bremse verwechselt, eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall beim Einparken verursachte eine 28-jährige Frau am Donnerstagvormittag im Stadtteil Neckarstadt. Dabei wurde eine 48-jährige Frau leicht verletzt und es entstand beträchtlicher Sachschaden.

Die 28-Jährige wollte gegen 10:30 Uhr in der Schimperstraße mit ihrem Smart am Fahrbahnrand rückwärts in eine Parklücke einparken und ließ sich dabei von der 48-jährigen Frau einweisen. Aus bislang unbekannten Gründen verwechselte die Smart-Fahrerin das Gaspedal mit dem Bremspedal und stieß mit dem Heck gegen die Fahrzeugfront eines dahinter geparkten BMW. In der Folge wurde die 48-jährige Einweiserin gegen ein Verkehrszeichen gedrückt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die weiteren Unfallermittlungen durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt dauern an.

