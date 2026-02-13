Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kupferrohre von Kirche abmontiert und entwendet - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von einer Kirche im Heidelberger Stadtteil Neuenheim mehrere Fallrohre aus Kupfer entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft betrat in der Zeit zwischen Mittwoch gegen 18:00 Uhr und Donnerstag gegen 08:00 Uhr das frei zugängliche Kirchengelände in der Werderstraße. Mit unbekanntem Werkzeug wurden anschließend vier Kupferfallrohre im Wert von etwa 1.000 Euro entwendet.

Ob dieser Fall im Zusammenhang mit anderen Taten steht, ist bislang noch unklar. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell