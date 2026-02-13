Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Gegenstände aus Baucontainer entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagmorgen wurden aus einem Baucontainer mehrere Baumaschinen und Kabel entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft entfernte in der Zeit zwischen 10:00 Uhr am Mittwoch und 07:15 Uhr am Donnerstag zunächst auf unbekannte Weise ein massives Vorhängeschloss, welches am Baucontainer in der Uferstraße angebracht war. Anschließend entwendete sie daraus unter anderem eine Kreissäge, einen Luftkompressor, einen Nagelschussapparat, einen Werkzeugkasten sowie mehrere Kabeltrommeln.

Ersten Ermittlungen zufolge bestand die Täterschaft aus mehreren Personen, die für den Abtransport der Gegenstände ein Liefer- oder Pritschenfahrzeug genutzt haben.

Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Fall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.

