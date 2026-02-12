Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Duo muss sich wegen mehrfacher Sachbeschädigung verantworten

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend kam es ab 19:30 Uhr im Stadtteil Käfertal zu mehreren Sachbeschädigungen durch zwei 18-Jährige.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die beiden Heranwachsenden zunächst, in der Deidesheimer Straße die Fensterscheiben eines Einfamilienhauses mit Steinwürfen zu beschädigen. Als dieses misslang, flüchtete das Duo in Richtung eines Supermarktes in der Geschwister-Grünbaum-Straße und warf dort erneut mehrere Steine, diesmal in Richtung des Eingangsbereichs des Lebensmittelgeschäfts. Anschließend zerstörten sie einen Blumentopf, indem sie diesen eine Treppe hinunterwarfen. Vom 10. Stock eines Parkhauses in der Dürkheimer Straße warfen sie Teile eines Gerüsts hinab und beschädigten zudem ein Notausgangsschild sowie einen Bewegungsmelder. In der Mettlacher Straße rissen sie darüber hinaus ein an einem Baum befestigtes Schild ab und traten aus einem Holzzaun zwei Lamellen heraus. Ein Zeuge, der schließlich auf die beiden 18-Jährigen aufmerksam wurde, verständigte die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.

Bereits in der Vorwoche war es in der Deidesheimer Straße zu einer Sachbeschädigung durch die beiden 18-Jährigen gekommen. Die jungen Männer sehen nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell