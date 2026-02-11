PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesbach/Rhein-Neckar-Kreis: Auto in Schlangenlinien unterwegs - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend meldete eine Zeugin gegen 19:30 Uhr ein Auto, welches in Schlangenlinien auf der L3105 zwischen Langenthal und Heddesbach, in Fahrtrichtung Heddesbach, unterwegs war. Nach einiger Zeit verlor die Zeugin das Fahrzeug aus den Augen. Ob bei der weiteren Fahrt andere Verkehrsteilnehmerinnen oder Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche das Polizeirevier Eberbach aufgenommen hat.

Personen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrerin oder zum Fahrer oder zum Fahrverhalten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eberbach unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah-Isabelle Lapinsky
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

