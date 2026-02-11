Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Tatverdächtige wegen Einfuhr und Handeltreibens mit Betäubungsmitteln auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim einen Haftbefehl gegen eine niederländische Frau im Alter von 52 Jahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr und des gewerbsmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie mit einem neuen psychoaktiven Stoff erlassen.

Am Dienstagmittag, den 10. Februar 2026, unterzogen Beamte der Autobahnpolizei die Tatverdächtige auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Hockenheim an der BAB 6 einer Verkehrskontrolle. Aus dem Fahrzeuginneren ihres Fiats vernahmen die Kontrollierenden Cannabisgeruch, woraufhin das Fahrzeug durchsucht wurde. In einem Reisekoffer, welchen die Frau im Kofferraum ihres Autos verstaut hatte, konnten etwa 1,7 Kilogramm Amphetamin, ungefähr 4,5 Kilogramm Ecstasy sowie etwas mehr als 10 Kilogramm Ketamin aufgefunden werden. Die Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Am heutigen Tag, 11. Februar 2026, wurde die Frau dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Tateinheit mit unerlaubtem Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie gewerbsmäßigem Handeltreiben mit einem neuen psychoaktiven Stoff erließ. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und die Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.

