Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Streitigkeiten eskalieren - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bereits am Freitag, 16. Januar, eskalierte im Stadtteil Neuhermsheim ein zunächst verbaler Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer.

Ein 21-jähriger Mann hielt gegen 18:40 Uhr an der Einmündung Franz-Conrad-Linck-Straße/Wilhelm-Lehmbruck-Weg mit seinem Fahrzeug an, um einem anderen Verkehrsteilnehmer das Einparken zu ermöglichen. Dies stieß bei einem 35-Jährigen, der mit seinem Fahrrad herannahte, auf Unverständnis. Er tat seinen Ärger lautstark kund und schlug mit der Hand auf die Motorhaube des Fahrzeugs des 21-Jährigen. Hierdurch entstand eine deutlich sichtbare Delle. Als ihn ein Zeuge auf sein Verhalten ansprach, versuchte der Radfahrer zu flüchten, konnte jedoch von dem 21-jährigen Autofahrer festgehalten werden. In der weiteren Folge schlug der Radfahrer dem 21-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Der 35-Jährige stellte sein Fahrrad an einer Laterne ab und verschloss es. Anschließend verließ er fluchtartig die Örtlichkeit.

Er meldete sich jedoch am gleichen Abend bei der Polizei und wollte eine Unfallflucht in dieser Sache anzeigen.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Ablauf des Vorfalls geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

