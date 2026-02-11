Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Körperverletzung durch E-Gitarre - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagvormittag wurde ein 65-jähriger Mitarbeiter des Recyclinghofs im Heidelberger Stadtteil Kirchheim von einem derzeit namentlich nicht bekannten Mann mit einer E-Gitarre leicht verletzt.

Der Tatverdächtige betrat unbefugt das Gelände des Recyclinghofs und beabsichtigte, eine zur Entsorgung bestimmte E-Gitarre mitzunehmen. Als der Geschädigte ihn darauf ansprach, ergriff der Mann die E-Gitarre und stieß ihm diese unter erheblichen Kraftaufwand gegen den Brustkorb. Im Anschluss flüchtete der Tatverdächtige mit einem Auto der Marke Opel in Begleitung einer ebenfalls unbekannten Person in unbekannte Richtung.

Der Geschädigte und ein Zeuge beschrieben den Tatverdächtigen wie folgt:

- circa 50 bis 60 Jahre alt, - circa 180 cm groß, - circa 80 bis 90 kg, - stämmige Figur, - kurze, graue Haare (nahezu eine Glatze), - Dreitagebart, - Bekleidung: graues Sweatshirt, blaue Jeans.

Der 65-Jährige verspürte durch den Angriff starke Schmerzen und litt unter Atemnot, weshalb er noch vor Ort medizinisch versorgt wurde. Die Ermittlungen gegen den Mann wegen gefährlicher Körperverletzung wurden vom Polizeirevier Heidelberg-Süd aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

