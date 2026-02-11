PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beifahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Dienstagvormittag kollidierten im Einmündungsbereich der Sonderburger Straße zur Lilienthalstraße zwei Fahrzeuge. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt.

Ein 27-jähriger VW-Fahrer war gegen 09:30 Uhr auf der Sonderburger Straße in Richtung Braunschweiger Allee unterwegs, als er an der Einmündung zur Lilienthalstraße nach links in diese abbog.

Ersten Unfallermittlungen zufolge übersah er hierbei einen entgegenkommenden Hyundai einer 23-Jährigen. Die Autofahrerin war mit ihrem 29-jährigen Beifahrer auf der Braunschweiger Allee in Fahrtrichtung Sonderburger Straße unterwegs, als die beiden Autos miteinander kollidierten.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 29-jährige Insasse des Hyundai leicht verletzt. Beide Autos wurden so stark beschädigt, dass diese anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Die Höhe des entstandenen Gesamtsachschadens liegt bei etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

