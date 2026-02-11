PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall im Einmündungsbereich - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich im Mannheimer Stadtteil Käfertal ein Unfall, bei dem zwei Fahrzeuge im Bereich einer Einmündung zusammenstießen.

Ein 39-jähriger Seat-Fahrer ordnete sich gegen 06:30 Uhr auf dem Abbiegestreifen der Waldstraße in Fahrtrichtung der Straße Auf dem Sand ein und bog anschließend nach links in diese ab.

Zur gleichen Zeit war ein 24-Jähriger mit seinem Transporter der Marke Mercedes-Benz in entgegengesetzter Richtung auf der Waldstraße in Fahrtrichtung Mannheim Vogelstang unterwegs.

Aus bislang noch unklarer Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich Waldstraße/Auf dem Sand. Hierbei entstand an der rechten Fahrzeugfront des Transporters sowie am hinteren rechten Heck des Autos ein Schaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

