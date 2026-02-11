PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frau von Straßenbahn mitgeschleift

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:35 Uhr wollte eine 72-Jährige an der Haltestelle Marktplatz in eine Straßenbahn der Linie 7 in Richtung Kurpfalzbrücke einsteigen. Als die Frau bemerkte, dass sich die Türen noch vor ihrem Einstieg in die Bahn wieder schließen, hob sie ihre Hand zwischen die beiden Türelemente. Entgegen ihrer Annahme, dass die Tür wieder öffnen würde, verschloss sich diese. Dabei blieb ihr Arm in der Tür stecken. Der Fahrer bemerkte die Situation nicht und fuhr los. So wurde die Frau über eine bislang noch unbekannte Distanz hinweg mitgezogen und kam anschließend zu Fall. Sie verletzte sich leicht am Knie. Durch den Rettungsdienst wurde die 72-Jährige medizinisch versorgt. Für die Unfallaufnahme musste der Straßenbahnverkehr für ca. 30 Minuten eingestellt werden.

Gegen den Fahrer der Bahn wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

