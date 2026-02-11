Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB5: Unfall mit Beteiligung von Lkw verursacht Stau, PM Nr. 2

Heidelberg/BAB5 (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6214485) ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 03:30 Uhr ein Unfall auf der A5 kurz vor dem Heidelberger Kreuz in Fahrtrichtung Karlsruhe. Ein Lkw-Fahrer verlor aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit diesem rechtsseitig gegen die Leitplanke.

Durch die Kollision wurde das Fahrzeug stark beschädigt und war anschließend nicht mehr fahrbereit. Insgesamt lässt sich der Schaden auf 25.000 Euro beziffern.

Der 37-jährige Lkw-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zwischenzeitlich wurde die Unfallstelle geräumt und die Teilsperrung aufgehoben.

Der Verdienst Mannheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell