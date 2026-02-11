Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB5: Unfall mit Beteiligung von Lkw verursacht Stau

Heidelberg/BAB5 (ots)

Gegen 03:30 Uhr kam ersten Ermittlungen zufolge ein Lkw aufgrund regennasser Fahrbahn auf der A5 kurz vor dem Heidelberger Kreuz in Fahrtrichtung Karlsruhe ins Schleudern. Nach der Kollision mit einer Leitplanke ist das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Die Abschleppmaßnahmen dauern noch an.

Ob Personen bei dem Unfall verletzt wurden, ist noch unklar.

Aktuell wird der Verkehr einspurig über den Standstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, diesen Bereich weiträumig zu umfahren, da es sich auf der A 5 zum jetzigen Zeitpunkt bis nach Schriesheim staut.

