Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannte entwenden Kupferkabel von Baustelle - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit zwischen Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr und Dienstagmorgen, gegen 08:30 Uhr entwendeten Unbekannte 80 Meter Kupferkabel von einer Baustelle in Neuostheim. Das Kabel war auf einer Holztrommel auf der Baustelle gelagert. Die unbekannte Täterschaft rollte nach bisherigen Ermittlungen die Trommel mit dem Kabel zunächst zur Fahrbahn der Hans-Thoma-Straße und verlud diese in ein vermutlich dort bereitgestelltes Fahrzeug. Der Diebstahlschaden wird mit 5 000 EUR beziffert. Der Polizeiposten Neuostheim/Flughafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621/4236638 dort zu melden.

