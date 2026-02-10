Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Wertvoller Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Personen brachen am Montagabend in der Zeit zwischen 17:30 Uhr - 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ziegelstraße ein und entwendeten dort wertvollen Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Unbekannten eine Scheibe der Balkontür ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden Schränke durchsucht und mehrere Schmuckstücke im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages entwendet. Die Täterschaft flüchtete wiederum durch die beschädigte Balkontür in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621 174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

