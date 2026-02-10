PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Wertvoller Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Personen brachen am Montagabend in der Zeit zwischen 17:30 Uhr - 21:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Ziegelstraße ein und entwendeten dort wertvollen Schmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Unbekannten eine Scheibe der Balkontür ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Im Inneren wurden Schränke durchsucht und mehrere Schmuckstücke im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages entwendet. Die Täterschaft flüchtete wiederum durch die beschädigte Balkontür in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621 174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 14:48

    POL-MA: Mannheim: Einbrecher von Wohnungseigentümer überrascht - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr versuchten drei Unbekannte die Tür einer Wohnung in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat R 7 aufzubrechen. Der 89 Jahre alte Bewohner hielt sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung auf. Aufgrund von Geräuschen an der Wohnungstür, welche die Unbekannten zuvor verursachten, ging er an der Wohnungstür und öffnete diese. ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 14:47

    POL-MA: Mannheim: Einbruch in Firmengebäude, Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Industriestraße und entwendeten hieraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Um ins Innere zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Tür der Laser-Tag-Halle auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Im Anschluss an die Tat gelang es der Täterschaft unerkannt zu flüchten. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren