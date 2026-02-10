Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbrecher von Wohnungseigentümer überrascht - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr versuchten drei Unbekannte die Tür einer Wohnung in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat R 7 aufzubrechen. Der 89 Jahre alte Bewohner hielt sich zum Tatzeitpunkt in der Wohnung auf. Aufgrund von Geräuschen an der Wohnungstür, welche die Unbekannten zuvor verursachten, ging er an der Wohnungstür und öffnete diese. Hiervon waren die drei unbekannten Personen so überrascht, dass sie vom Tatort flohen. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich dem Wohnungsinhaber nach um zwei junge Männer und eine junge Frau. Durch den versuchten Einbruch wurde die Eingangstür leicht beschädigt. Ein genauer Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidberg führten vor Ort die Spurensicherung durch. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621/ 174 4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell