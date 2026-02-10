Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Firmengebäude, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag gewaltsam Zutritt zu einem Firmengebäude in der Industriestraße und entwendeten hieraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Um ins Innere zu gelangen, hebelten die Unbekannten die Tür der Laser-Tag-Halle auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Im Anschluss an die Tat gelang es der Täterschaft unerkannt zu flüchten. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

