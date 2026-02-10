Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiger Mercedes-Benz entwendet und wieder aufgefunden - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Montagmorgen wurde von einem Firmengelände in der Viernheimer Straße ein hochwertiger Mercedes-Benz im Wert von über 160.000 Euro entwendet. Dieser konnte am Montagvormittag im Hammerweg in der Nähe des Waidsees wieder aufgefunden werden.

Im Zeitraum zwischen Freitag, gegen 18:00 Uhr, und Montag, gegen 08:15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft einen nicht zugelassenen grauen Mercedes-Benz AMG, der ohne Kennzeichen auf einem Firmengelände in der Viernheimer Straße abgestellt war.

Das Fahrzeug konnte gegen 11:00 Uhr am Montagvormittag durch eine vom Eigentümer veranlasste Ortung im Hammerweg in der Nähe des Waidsees wieder unbeschadet aufgefunden werden. Am Auto waren unberechtigterweise Heidelberger Kennzeichen angebracht. Ersten Ermittlungen zufolge wurden diese von einem Mercedes-Sprinter demontiert, welcher auf einem Firmenparkplatz hinter einem Firmengebäude in der Höhnstraße stand. Wann diese Tat erfolgte, ist noch unklar.

Wie der Mercedes-Benz entwendet werden konnte sowie die weiteren Umstände der Tat sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen, die vom Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen wurden.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Viernheimer Straße, der Höhnstraße oder des Hammerwegs beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Wichtige Präventionstipps der Polizei:

- Schlüssel sichern: Den Schlüssel nie am oder im Fahrzeug (z. B. Radkasten) verstecken. Bei Keyless-Go-Systemen den Schlüssel zu Hause nicht in der Nähe der Haustür aufbewahren, um Signalverlängerung zu verhindern. - Parkplatzwahl: Bevorzugt in gut beleuchteten, belebten Straßen oder bewachten Parkplätzen/Garagen parken. - Verschließen: Immer kontrollieren, ob das Fahrzeug (Türen, Fenster, Kofferraum, Schiebedach) wirklich verschlossen ist (optisches/akustisches Signal prüfen). - Mechanische Sicherung: Lenkradkralle, Gangschaltungssperre oder Reifenkralle nutzen. Diese sind sichtbar und schrecken Täter ab. - Elektronischer Schutz: Einsatz von GPS-Trackern (ermöglicht Ortung bei 90 % der Fälle) oder Alarmanlagen. - Keine Wertsachen: Keine Handys, Navis, Handtaschen oder Ausweise sichtbar im Auto liegen lassen. - Ersatzschlüssel: Niemals im Auto aufbewahren. - Nach Verlust: Bei Schlüsselverlust sofort die Werkstatt aufsuchen und den Schlüssel sperren lassen.

Weitere Informationen, wie Sie sich vor Diebstahl rund ums Fahrzeug schützen können, finden Sie auf folgender Seite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/#panel-20646-5.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell