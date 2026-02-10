Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto durch Steinwurf beschädigt

Mannheim (ots)

Am Montag war ein 48-jähriger Autofahrer gegen 13:40 Uhr in der Boveristraße unterwegs, als ein Unbekannter von der dortigen Fußgängerbrücke mit Steinen das Auto bewarf.

Der 48-Jährige erkannte zwei Personen, welche sich auf der Brücke befanden. Einer der beiden warf dann plötzlich einen Steine auf den VW. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der am Auto entstandene Sachschaden lässt sich auf etwa 500 Euro beziffern. Eine Beschreibung des Täters beziehungsweise der Täterin und der Begleitung gibt es bislang nicht.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und sucht Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0621 71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell