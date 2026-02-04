Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Messer im Hagener Hauptbahnhof!

Hagen (ots)

Am 3. Februar überprüften Bundespolizisten einen jungen Mann im Hagener Hauptbahnhof. Der bereits polizeibekannte Mann führte erneut ein Messer bei sich.

Die Beamten trafen den deutschen Staatsbürger gegen 21:40 Uhr im Bahnhof an. Zur Feststellung seiner Identität händigte der 27-Jährige seinen Personalausweis aus. Eine Überprüfung seiner Daten ergab keinen aktuellen Fahndungsbestand. Der Wohnungslose war den Polizisten jedoch aus vorherigen Einsätzen bekannt. Dabei hatten die Uniformierten bereits mehrfach Messer bei dem Mann beschlagnahmt. Auf die Frage, ob er verbotene Gegenstände, Waffen oder Messer bei sich trage, antwortete er verneinend. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten dann ein über zehn Zentimeter langes Messer fest, das der Mann zugriffsbereit in einem Holster am Gürtel trug. Die Beamten beschlagnahmten das Messer und belehrten den Betroffenen. Dieser gab an, das Messer gehöre ihm nicht, sondern einem Freund, dem er es zurückbringen wolle.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzte der Mann seinen Weg fort. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

