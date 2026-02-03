Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte zerstören Oberleitung und lösen Brand in Unna aus - Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen

Unna (ots)

Unbekannte warfen am 31. Januar Gehölz und kleinere Holzbalken von einem alten Brückenbauwerk im Bereich der Heerener Straße in Unna.

Gegen 23:10 Uhr meldete die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn den Vorfall der Bundespolizei in Dortmund. Erste Ermittlungen ergaben, dass das Holz von Personen von der Brücke an der Heerener Straße in Unna auf die Oberleitungen geworfen wurde. Dabei riss die Oberleitung ab und fiel herunter. Dabei könnte ein lauter Knall zu hören und eine Aufhellung zu sehen gewesen sein.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat zu diesem Zeitpunkt etwas mitbekommen? Wer kann Hinweise zum Tathergang oder zu etwaigen Tatverdächtigen geben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder unter der Nummer 0231 562247-0 entgegen.

Die Bundespolizei warnt zudem, dass nicht nur vom Zugverkehr an sich, sondern auch von Betriebsanlagen, wie stromführenden Teilen, Masten und anderer Infrastruktur, tödliche Gefahren ausgehen. Die Oberleitungen der Eisenbahn führen eine Spannung von 15.000 Volt. Sie sind immer mit Strom versorgt, auch wenn gerade kein Zug fährt. Es ist nicht zwingend erforderlich, die Oberleitung direkt zu berühren, um einen Stromschlag zu erleiden, da der Strom auch durch die Luft überspringen kann. Weitere Präventionshinweise finden Sie im Internet unter: https://bundespolizei.de/sicher-im-alltag/sicher-auf-bahnanlagen#.

