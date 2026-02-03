Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stoppt Zigarettenschmuggler - Fast 30.000 Zigaretten nach Einreise aus den Niederlanden sichergestellt

Aachen (ots)

Beamte der Bundespolizei stellten am Sonntag auf der Autobahn 4, bei Aachen fast 30.000 Zigaretten nach Einreise aus den Niederlanden sicher.

Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Sonntag auf der Autobahn 4, bei Aachen, einen 29-jährigen Syrer und einen 42- jährigen Mann gebürtig aus Syrien. Diese waren zuvor mit ihrem Kraftfahrzeug aus den Niederlanden eingereist. Beide Personen konnten sich gegenüber den Beamten rechtmäßig ausweisen. Bei einer Nachschau des Fahrzeuges entdeckten die Beamten in zwei Kartons verpackt insgesamt 29.984 Zigaretten. Es handelte sich um Zigaretten bekannter Marken. Bei einer genaueren Betrachtung stellten die Beamten fest, dass keine der Stangen oder Packungen mit Steuerbanderolen versehen waren. Zuständigkeitshalber wurde Rücksprache mit der Zollfahndung gehalten. Folglich bestand gegen die beiden Personen der Straftatverdacht der Steuerhinterziehung. Im Zuge dessen, wurden die Zigaretten sowie weitere Beweismittel der beiden Betroffenen sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen entlassen. Die Zollfahndung führt in diesem Fall die weiteren Ermittlungen.

