Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Blitz-Diebstahl" im Wuppertaler Hauptbahnhof - Bundespolizei stellt Tatverdächtige

Wuppertal (ots)

Am 30. Januar wurde eine 18-jährige Reisende von zwei Taschendieben bestohlen. Die Bundespolizisten werteten das vorhanden Videomaterial aus und leiteten eine erfolgreiche Nahbereichsfahndung ein. Die Tat - Griff in die Tasche, Weitergabe und Verstecken der Beute - dauerte keine fünf Sekunden.

Um 19.45 Uhr erschien die Geschädigte in den Räumlichkeiten der Bundespolizei und gab an, bestohlen worden zu sein. Aufgrund der genauen Angaben zu Tatort und Täter wurde eine Sichtung der Videoaufzeichnungen des Hauptbahnhofs durchgeführt. Tatsächlich konnten die Tatvorbereitung als auch die Tathandlung erkannt werden.

Die junge Frau wurde mit einem sogenannten "Anrempeltrick" abgelenkt und bestohlen. Die Täter, ein 38- und ein 49-jähriger Rumäne gingen hierbei Arbeitsteilig vor. Der ältere Tatverdächtige rempelte die junge Frau an, griff in die Jackentasche und reichte die Beute an seinen jüngeren Mittäter weiter.

Beide Beschuldigten verließen im Anschluss den Bahnhof und somit auch den Videobereich. Die Bundespolizei leitete eine Nahbereichsfahndung ein und 15 Minuten später konnte der 38-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Bei dem Mann wurden Bekleidungsgegenstände aufgefunden, die den Verdacht eines Ladendiebstahls nahelegten. Die entwendete Geldbörse und das Smartphone der Geschädigten führte der Tatverdächtige nicht mit sich.

Der 49-jährige Beschuldigte wurde kurz Zeit später ebenfalls durch eine Streife der Bundespolizei festgenommen. Das Eigentum der Geschädigten suchten die Beamten auch hier vergeblich. Stattdessen wurde ein weiteres Smartphone aufgefunden, welches offensichtlich aus einem anderen Diebstahl stammte.

Es stellte sich ferner heraus, dass gegen den 49-jährigen ein Betretungsverbot seitens der Deutschen Bahn AG vorlag und eine Aufenthaltsermittlung seitens der Staatsanwaltschaft Hannover wegen des Erschleichens von Leistungen erlassen wurde.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt und die Beschuldigten wurden zwecks Vorführung vor dem Haftrichter vorläufig festgenommen. Die Männer wurden um 23.50 Uhr und 00.20 Uhr in das Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Wuppertal gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell