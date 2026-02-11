POL-MA: Mannheim: Aktuelles Brandgeschehen in Mannheim - PM Nr. 1
Mannheim (ots)
Aktuell kommt es aufgrund eines Brandes in der Riedfeldstraße in Mannheim zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Über die genaue Ursache und das Ausmaß des Brandes liegen aktuell keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell