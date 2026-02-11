Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto in Tiefgarage aufgebrochen- Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Dienstag zwischen Mittag und kurz vor Mitternacht in ein Auto im Czernyring ein. Das Fahrzeug war im fraglichen Zeitraum in einer Tiefgarage des dortigen Gebäudekomplexes abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen, das Auto geöffnet und der Innenraum durchwühlt. Die Täterschaft stahl zwei Geldbeutel, die sich im Fahrzeug befanden. Der Diebstahlsschaden wird auf 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

