Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 06:45 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Lkw im innerstädtischen Bereich unterwegs, als er im Quadrat F 6 nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen das Heck eines geparkten Audi fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf einen davor geparkten BMW geschoben. Die mit der Unfallaufnahme beauftragten Beamten des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt stellten schnell deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten mit einem Wert von über 1,7 Promille. In einem Krankenhaus wurde dem 58-Jährigen durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde zu den Akten genommen. Der Lkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Den 58-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

