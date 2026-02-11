PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld und Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr in ein Haus in der Hebelstraße ein, indem sie das Glas einer Terrassentür zerstörten und sich so Zugang zum Inneren des Hauses verschafften. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages. Ein Zeuge hatte gegen 16:30 Uhr zwei männliche Personen vom Grundstück der 72-jährigen Bewohnerin des Hauses kommen und anschließend in Richtung Leopoldstraße rennen sehen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174- 4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:26

    POL-MA: Heidelberg: Mehrere Wohnungseinbrüche in Heidelberg Rohrbach - Zeugenaufruf

    Heidelberg (ots) - Am Diensttagnachmittag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 23.30 Uhr in zwei Wohnungen in der Panoramastraße und der Von-der-Tann-Straße ein. Die Täterschaft hebelte in beiden Fällen die Balkon- bzw. Terrassentür auf und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnungen. In einem Fall wurde Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:39

    POL-MA: Mannheim: Streitigkeiten eskalieren - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Bereits am Freitag, 16. Januar, eskalierte im Stadtteil Neuhermsheim ein zunächst verbaler Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Autofahrer. Ein 21-jähriger Mann hielt gegen 18:40 Uhr an der Einmündung Franz-Conrad-Linck-Straße/Wilhelm-Lehmbruck-Weg mit seinem Fahrzeug an, um einem anderen Verkehrsteilnehmer das Einparken zu ermöglichen. Dies stieß bei einem 35-Jährigen, der mit seinem ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 11:49

    POL-MA: Mannheim: Beifahrer wird bei Unfall leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Am Dienstagvormittag kollidierten im Einmündungsbereich der Sonderburger Straße zur Lilienthalstraße zwei Fahrzeuge. Hierbei wurde eine Person leicht verletzt. Ein 27-jähriger VW-Fahrer war gegen 09:30 Uhr auf der Sonderburger Straße in Richtung Braunschweiger Allee unterwegs, als er an der Einmündung zur Lilienthalstraße nach links in diese abbog. Ersten Unfallermittlungen zufolge übersah er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren