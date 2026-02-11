Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld und Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr in ein Haus in der Hebelstraße ein, indem sie das Glas einer Terrassentür zerstörten und sich so Zugang zum Inneren des Hauses verschafften. Aus dem Schlafzimmer entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag sowie Schmuck im Wert eines mittleren vierstelligen Betrages. Ein Zeuge hatte gegen 16:30 Uhr zwei männliche Personen vom Grundstück der 72-jährigen Bewohnerin des Hauses kommen und anschließend in Richtung Leopoldstraße rennen sehen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621/174- 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell