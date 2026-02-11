PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mehrere Wohnungseinbrüche in Heidelberg Rohrbach - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Diensttagnachmittag brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 17:10 Uhr und 23.30 Uhr in zwei Wohnungen in der Panoramastraße und der Von-der-Tann-Straße ein. Die Täterschaft hebelte in beiden Fällen die Balkon- bzw. Terrassentür auf und verschaffte sich so Zugang zu den Wohnungen. In einem Fall wurde Bargeld und Schmuck im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages entwendet. Im anderen Fall kann die Höhe des Diebstahlsschadens noch nicht beziffert werden. Die Täterschaft flüchtete in beiden Fällen unerkannt in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der 0621 174 4444 zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

