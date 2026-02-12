Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:45 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Unterer Rainbrunnen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten die Unbekannten ein Fenster im Untergeschoss des Hauses auf, um dadurch in die Wohnräumlichkeiten zu gelangen. Während sich ein Täter im Inneren des Hauses aufhielt, wartete der andere vor dem Fenster im Freien.

Ein Nachbar wurde auf das Geschehen aufmerksam und begab sich daraufhin nach draußen. Als die beiden Unbekannten diesen bemerkten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht über benachbarte Gärten in Richtung der Eschelbronner Straße.

Einer der Täter konnte vom Zeugen wie folgt beschrieben werden:

- männlich, - circa 180 cm groß, - normale Statur, - helle Hautfarbe, - Bekleidung: schwarzer Kapuzenpullover mit übergezogener Kapuze, dunkle Hose, - schwarzes Tuch über dem Mund, - Schutzhandschuhe oder Bauhandschuhe an den Händen.

Eine genaue Sachschadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Wertgegenstände wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand bei der Tat nicht entwendet.

Das Fachdezernat für Eigentumskriminalität der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen oder zu denTätern mitteilen können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Die Polizei rät generell zum Thema Einbruch:

- Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung oder des Hauses immer alle Türen ab und schließen Sie alle Fenster. - Installieren Sie eine zeitgesteuerte Beleuchtung einzelner Räume und Lichtquellen im Außenbereich. - Sorgen Sie dafür, dass die Rollläden bei Dunkelheit unten sind. - Geben Sie keine Hinweise auf Abwesenheit wie z.B. Zettel für Paketboten, in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter. - Fenster und Türen sollten gegen Einbruch gesichert sein. - Gute Alarm- und Videotechnik sind weitere Bausteine des Einbruchschutzes. - Lassen Sie das Haus oder die Wohnung durch die Polizei auf Sicherheit überprüfen.

Dazu können Sie einen kostenlosen Beratungstermin mit dem Team der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beim Referat Prävention des Polizeipräsidiums Mannheim vereinbaren.

- Beratungsstelle Mannheim: 0621 174-1212, E-Mail: mannheim.pp.praevention.kbst@polizei.bwl.de - Beratungsstelle Heidelberg: 06221 1857-125, E-Mail: beratungsstelle.hd@polizei.bwl.de

Weitere Tipps und Information finden Sie unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell