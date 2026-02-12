Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Ehepaar auf dem Nachhauseweg überfallen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Samstag, 7. Februar, wurde in Brühl ein Ehepaar auf dem Nachhauseweg überfallen.

Das Ehepaar war mit dem Auto auf dem Nachhauseweg in Brühl. Als sie kurz vor 22 Uhr vor ihrem Wohnanwesen in der Straße Hanfäcker ankamen, rannten plötzlich und unvermittelt vier unbekannte, maskierte Personen auf die Eheleute zu. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderten die Unbekannten den 33-jährigen Geschädigten auf, die Haustür zu öffnen. Als dieser sich weigerte, schlug einer der Männer ihm gegen den Kopf. Als der Geschädigte daraufhin um Hilfe rief, konnte sich die 26-jährige Ehefrau zur einer Nachbarin in Sicherheit bringen. Die Unbekannten ließen schließlich auch vom Geschädigten ab, griffen die Handtasche der 26-Jährigen aus dem geöffneten Kofferraum des Fahrzeugs und flüchteten in Richtung Promenadenweg.

Eine Beschreibung der unbekannten Täter konnte bislang nicht erlangt werden.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 beim Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell