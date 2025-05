Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verfolgungsfahrt von der AS Hildesheim in das Wohngebiet Stadtfeld

Hildesheim (ots)

Hildesheim, BAB 7 (fau) Am heutigen Donnerstag gegen 17:47 Uhr erhielt die Autobahnpolizei einen Hinweis auf einen Roller ohne Kennzeichen, besetzt mit zwei Personen auf der BAB 39 in Fahrtrichtung BAB 7. Eine Funkstreifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei konnte den Roller aus dem Gegenverkehr auf der BAB 7 noch vor der Hildesheimer Börde in Fahrtrichtung Hamburg sichten. Eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung konnte den Roller schließlich kurz vor der Anschlussstelle Hildesheim feststellen und den Fahrzeugführer zum Verlassen der Autobahn bewegen. Im Bereich der Abfahrt zur B1 in Richtung Einum entschloss sich der Fahrzeugführer jedoch nicht wie aufgefordert zu stoppen, sondern wendete den Roller und fuhr erneut auf die BAB 7 um dann in Richtung stadteinwärts zu fahren. Hier ging es über den Gehweg ins Wohngebiet Stadtfeld. Schließlich endete die Flucht im Grünstreifen / Gebüsch, hier wurde der Roller zurückgelassen. Von hieraus ging die Flucht nun zu Fuß durch div. Straßen über einen Kilometer weiter. Durch Zeugenhinweise konnten die beiden Flüchtigen schließlich im Wendehammer der Straße Eckerweg vorläufig festgenommen werden. Bei den Flüchtigen handelt es sich um einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen (weitere Angaben zu den Personen werden nicht getätigt). Vermutlich dem Zufall bzw. der Rücksicht der anderen Verkehrsteilnehmenden ist es zu verdanken, dass auf der Autobahn nichts Schlimmeres passiert ist.

