Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradfahrer bei Unfall auf Rotem Berg schwer verletzt

Hildesheim (ots)

DIEKHOLZEN - (jpm) Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Hildesheim wurde am Mittwochabend (14.05.2025) bei einem Unfall auf dem Roten Berg schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der junge Mann gegen 20:15 Uhr aus Diekholzen kommend in Richtung Sibbesse unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache verlor er im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine, kam zu Fall, rutschte samt Motorrad über die Fahrbahn und anschließend gegen einen Baum, ehe er in einem Straßengraben zum Liegen kam. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 18-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

