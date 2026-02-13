PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mutwillig Feuerlöscher in Turnhalle ausgelöst, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr sprühten Unbekannte in der Jahnhalle in Dossenheim mit einem Feuerlöscher umher und verschmutzen hierdurch massiv den Hallenboden. Auch Duschgel verteilten die Unbekannten Großflächig in der Sporthalle. Aufgrund der Verschmutzung musste der Sportbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 12:56

    POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Berauscht mit dem Auto unterwegs

    Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots) - Eine 20-jährige Frau war am Donnerstagmittag unter dem Einfluss berauschender Mittel auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Einer Polizeistreife der Autobahnpolizei Walldorf fiel kurz vor 12 Uhr bereits auf der A 5 ein Mercedes auf, der in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Die Fahrerin bremste mehrfach ohne erkennbaren Grund ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:54

    POL-MA: Mannheim: Beim Einparken Gas und Bremse verwechselt, eine Person leicht verletzt

    Mannheim (ots) - Einen Verkehrsunfall beim Einparken verursachte eine 28-jährige Frau am Donnerstagvormittag im Stadtteil Neckarstadt. Dabei wurde eine 48-jährige Frau leicht verletzt und es entstand beträchtlicher Sachschaden. Die 28-Jährige wollte gegen 10:30 Uhr in der Schimperstraße mit ihrem Smart am Fahrbahnrand rückwärts in eine Parklücke einparken und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren