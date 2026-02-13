Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mutwillig Feuerlöscher in Turnhalle ausgelöst, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr sprühten Unbekannte in der Jahnhalle in Dossenheim mit einem Feuerlöscher umher und verschmutzen hierdurch massiv den Hallenboden. Auch Duschgel verteilten die Unbekannten Großflächig in der Sporthalle. Aufgrund der Verschmutzung musste der Sportbetrieb vorübergehend eingestellt werden. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lässt sich noch nicht abschließend sagen. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell