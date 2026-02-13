PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Berauscht mit dem Auto unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Eine 20-jährige Frau war am Donnerstagmittag unter dem Einfluss berauschender Mittel auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs.

Einer Polizeistreife der Autobahnpolizei Walldorf fiel kurz vor 12 Uhr bereits auf der A 5 ein Mercedes auf, der in unsicherer Fahrweise unterwegs war. Die Fahrerin bremste mehrfach ohne erkennbaren Grund stark ab und konnte ihre Fahrspur nicht halten. Als sie auf die A 6 in Richtung Mannheim wechselte, konnten die eingesetzten Polizeibeamten beobachten, wie die Fahrerin einen Luftballon in der Hand hielt und daraus inhalierte. Anschließend fuhr sie Schlangenlinien, überfuhr die Fahrbahnbegrenzungen und reduzierte ihre Geschwindigkeit grundlos auf 70 km/h.

Bei der Kontrolle konnten im Fahrzeug der Frau insgesamt sieben Kartuschen mit Lachgas sowie mehrere schwarze Ballons aufgefunden werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte die 20-Jährige während der Fahrt Lachgas aus dem Ballon inhaliert, was offenbar Einfluss auf ihre Fahrweise hatte.

Aufgrund der augenscheinlichen Fahruntüchtigkeit der 20-Jährigen musste die Beifahrerin anschließend die Fahrt als Fahrerin fortsetzen.

Gegen die 20-Jährige wird nun wegen des Verdachts der Verkehrsteilnahme unter dem Einfluss berauschender Mittel ermittelt. Die zuständige Fahrerlaubnisbehörde wurde zudem über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Hinweis der Polizei:

Lachgas ist derzeit als Mode- und Partydroge bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen verbreitet. Es erzeugt einen euphorisierenden Effekt, der unmittelbar nach der Inhalation einsetzt, jedoch nur kurze Zeit anhält. Die motorischen und kognitiven Fähigkeiten können jedoch über einen längeren Zeitraum eingeschränkt bleiben, was unter anderem die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigt.

Bei missbräuchlichem Konsum kann dies auch zu nicht umkehrbaren Gesundheitsschäden wie unter anderem Herz-Kreislauf-Versagen und Hirnschäden führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

