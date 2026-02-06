Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei stoppt telefonierenden Raser

Augsburg (ots)

Harburg / Ebermergen - Am Freitag (06.02.2026) benutzte ein 26-jähriger Autofahrer während der Fahrt sein Mobiltelefon. Zudem fiel er durch überhöhte Geschwindigkeit und auffällige Fahrweise auf.

Gegen 09.00 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth den Mann. Bereits in Möttingen nutzte der 26-Jährige sein Mobiltelefon und befuhr die B25 in Fahrtrichtung Donauwörth. Zwischen Möttingen und dem Kontrollort Ebermergen beschleunigte der Mann seinen Audi mehrfach auf Geschwindigkeiten von bis über 170 km/h. Er fuhr vor ihm fahrenden Fahrzeugen teils auf wenige Meter auf, um bei nächstmöglicher Gelegenheit wieder zum Überholvorgang anzusetzen. Bis zum Kontrollzeitpunkt nutzte er, trotz seiner Fahrweise, das Mobiltelefon während der Fahrt.

Die VPI Donauwörth ermittelt nun u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 26-Jährigen.

Der 26-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

