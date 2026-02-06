Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei vollzieht Durchsuchungsbeschluss

Augsburg (ots)

Wemding - Am Mittwoch (04.02.2026) führten Beamte der Kriminalpolizei Dillingen eine Durchsuchung wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz in den Wohnräumen eines 19-Jährigen durch. Die Staatsanwaltschaft Augsburg erwirkte hierzu einen Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht Augsburg.

Bei der Durchsuchung stellten die Beamten in den Wohnräumen des 19-Jährigen ca. 1 kg Marihuana und ca. 70 Gramm Kokain sicher. Zudem fanden die Beamten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt hierzu, ob es sich dabei um Bargeld aus dem Handel mit Betäubungsmitteln handelt. Im Vorfeld der Durchsuchung war der 19-Jährige fahrenderweise in seinem Auto unterwegs. Die Beamten stellten bei der anschließenden Kontrolle drogentypisches Verhalten fest. Sie unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun u. a. wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell