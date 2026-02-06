POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Gessertshausen - Am Donnerstag (05.02.2026) in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Die Unbekannten gelangten ins Haus und durchsuchten offenbar mehrere Räume. Beuteschaden entstand nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

