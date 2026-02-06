PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Gessertshausen - Am Donnerstag (05.02.2026) in der Zeit von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus.

Die Unbekannten gelangten ins Haus und durchsuchten offenbar mehrere Räume. Beuteschaden entstand nach aktuellem Stand der Ermittlungen nicht. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

