PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (05.02.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Straße "Am Schwall" unterwegs.

Gegen 07.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 31-Jährigen fest. Im Auto war deutlicher Geruch von Cannabis wahrnehmbar. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme beim 31-Jährigen an.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 31-Jährigen. Der 31-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:15

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (05.02.2026) war ein 43-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Berliner Allee unterwegs. Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser befand sich im Auto neben der Streifenbesatzung und konsumierte Bier am Steuer. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 43-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:57

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

    Augsburg (ots) - Bobingen - Am Mittwoch (04.02.2026) kam es zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Scheune in der Uferstraße. Es wurden keine Personen verletzt. Gegen 15.00 Uhr kam es offenbar aufgrund eines technischen Defekts zum Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:57

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

    Augsburg (ots) - Diedorf - Am Mittwoch (04.02.2026) verletzten zwei bislang unbekannte Täter einen 23-Jährigen im Bereich der Unterführung in der Bahnhofstraße und raubten Bargeld sowie Wertgegenstände. Der 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Gegen 11.00 Uhr näherten sich die Unbekannten und fragten den 23-Jährigen zunächst nach einer Zigarette. Im Anschluss kam es unmittelbar zu der körperlichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren