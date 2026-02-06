Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (05.02.2026) war ein 31-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen in der Straße "Am Schwall" unterwegs.

Gegen 07.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 31-Jährigen fest. Im Auto war deutlicher Geruch von Cannabis wahrnehmbar. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme beim 31-Jährigen an.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 31-Jährigen. Der 31-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

