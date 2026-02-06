Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (05.02.2026) war ein 43-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Berliner Allee unterwegs.

Gegen 14.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Dieser befand sich im Auto neben der Streifenbesatzung und konsumierte Bier am Steuer. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 43-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 43-Jährigen. Der 43-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

