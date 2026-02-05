Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Diedorf - Am Mittwoch (04.02.2026) verletzten zwei bislang unbekannte Täter einen 23-Jährigen im Bereich der Unterführung in der Bahnhofstraße und raubten Bargeld sowie Wertgegenstände. Der 23-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Gegen 11.00 Uhr näherten sich die Unbekannten und fragten den 23-Jährigen zunächst nach einer Zigarette. Im Anschluss kam es unmittelbar zu der körperlichen Auseinandersetzung. Offenbar verwendeten die Täter hierbei einen Gegenstand. Anschließend entwendeten die Täter Bargeld sowie weitere Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich und flüchteten anschließend. Eine sofortige Fahndung u. a. mittels Polizeihubschrauber verlief negativ.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: südländisches Aussehen, ca. 160 cm, 25 Jahre, kräftig, schwarze Bekleidung, Schnurrbart Person 2: südländisches Aussehen, ca. 170 cm, 25 Jahre, kräftig, schwarze Bekleidung, 3-Tage-Bart

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u. a. wegen Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer: 0821/323-3821.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell