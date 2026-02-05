Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Bobingen - Am Mittwoch (04.02.2026) kam es zu einem Brand einer landwirtschaftlichen Scheune in der Uferstraße. Es wurden keine Personen verletzt.

Gegen 15.00 Uhr kam es offenbar aufgrund eines technischen Defekts zum Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell