Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Mittwoch (04.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen versperrten E-Scooter in einem Hinterhof in der Waibelstraße.
Gegen 23.00 Uhr löste die Alarmanlage des E-Scooters aus. Bei Nachschau stellte der Besitzer das Fehlen des E-Scooters fest.
Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
