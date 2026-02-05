Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (04.02.2026) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen versperrten E-Scooter in einem Hinterhof in der Waibelstraße.

Gegen 23.00 Uhr löste die Alarmanlage des E-Scooters aus. Bei Nachschau stellte der Besitzer das Fehlen des E-Scooters fest.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

