Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Kellerräume - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße aufgebrochen.

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich in der Zeit zwischen Mittwoch gegen 19:00 Uhr und Donnerstag gegen 10:00 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten des Mehrfamilienhauses und brach dort mehrere Abteile auf, die mit Vorhängeschlössern gesichert waren.

Welche Gegenstände entwendet wurden und wie hoch der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist, sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen.

Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 77769-0 zu melden.

