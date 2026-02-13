Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Wohnungsbrand in der Mörikestraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Mörikestraße in Ludwigsburg löste am Donnerstag (12.02.2026) gegen 13:50 Uhr einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Ein 60-jähriger Bewohner hatte mutmaßlich eine gerauchte Zigarette in einer Tüte im Schlafzimmer entsorgt und das Gebäude anschließend verlassen, um seine Arbeitsstelle aufzusuchen. In der Folge geriet das Zimmer in Vollbrand und das Feuer breitete sich in der Wohnung aus. Ein aufmerksamer Anwohner nahm den Brandgeruch wahr und wählte umgehend den Notruf. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, bevor die Flammen auf angrenzende Wohneinheiten übergriffen. Es wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 20.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

