Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim/Ludwigsburg: Falsche Bankangestellte erbeuten fünfstelligen Betrag

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.02.2026) kam es in Sachsenheim sowie in Ludwigsburg zu insgesamt vier Vorfällen, bei denen sich Unbekannte am Telefon als Bankmitarbeitende ausgaben. Durch geschickte Gesprächsführung wurde den Angerufenen vermittelt, dass es unberechtigte Abbuchungen auf ihren Konten gegeben habe, wobei die Täter jeweils versuchten die PIN zur EC-Karte oder die Zugangsdaten des Online-Bankings zu erlangen. Bei einem Fall in Sachsenheim wurde eine 70-jährige Frau telefonisch dazu bewegt, ihren Online-Banking-Zugang zu öffnen, woraufhin durch die falschen Bankangestellte eine unberechtigte Abbuchungen erfolgte. Ein 74-Jähriger sowie eine 83-Jährige aus Ludwigsburg erkannten die Betrugsmasche rechtzeitig, als die Täter am Telefon eine Abholung der Bankkarte ankündigten. In der Bismarckstraße in Ludwigsburg-Nord übergab eine 87-jährige Frau ihre EC-Karte an eine angebliche Bankmitarbeiterin, woraufhin eine unerlaubte Abhebung erfolgte. Die Abholerin soll circa 40 Jahre alt, etwa 165 cm groß und schlank gewesen sein, trug ihre dunklen Haare nach hinten gebunden sowie schwarze Kleidung. Insgesamt beläuft sich der entstandene finanzielle Schaden auf rund 13.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der beschriebenen Frau oder den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen Enz (für Sachsenheim, Tel. 07042 941-0, E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de) oder Polizeirevier Ludwigsburg (Tel. 07141 18-5353, E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de) in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät, geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen oder gar Kontodaten preis. Tipps und Handlungsempfehlungen der Polizei im Zusammenhang mit unterschiedlichen Betrugsmaschen sind jederzeit online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ abrufbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

