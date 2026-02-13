Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht auf Parkplatz in der Römerstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (12.02.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.45 Uhr verübte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Römerstraße in Eltingen eine Unfallflucht. Der Unbekannte touchierte vermutlich beim Einparkten die Front eines VW Golf, der auf dem Parkplatz stand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell