POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Frau stürzt in Linienbus - Radfahrerin gesucht

In der Friesenstraße in Oßweil führte am Mittwochvormittag (11.02.2026) gegen 10:45 Uhr vermutlich eine Vorfahrtsmissachtung durch eine bislang unbekannte Radfahrerin zu einem Unfall in einem Linienbus. Die lebensältere Frau soll von der Mönchfeldstraße in die Friesenstraße eingebogen sein, ohne auf den Verkehr zu achten oder ihre Geschwindigkeit zu verringern. Mutmaßlich übersah sie dabei einen von rechts kommenden Linienbus. Der 38-jährige Busfahrer leitete sofort eine Vollbremsung ein, um eine Kollision mit der Radfahrerin zu verhindern. Durch das Bremsmanöver stürzte eine 91-jährige Mitfahrerin, die sich bereits zum Aussteigen vorbereitet hatte. Die Seniorin, die leichte Verletzungen erlitt, wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Radfahrerin machte sich indes davon. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen und bittet diese, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

